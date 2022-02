Hier soir, le PSG s’est imposé contre Saint-Etienne lors de la 26e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois menés au score, les Parisiens ont pu compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé pour s’offrir leur 19e victoire de la saison en Ligue 1. Titulaires contre les Stéphanois, Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer ont encore une fois déçu.

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, l’international néerlandais déçoit. Il n’arrive pas à retrouver son niveau de Liverpool et n’est pas un titulaire dans l’esprit de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Hier, il n’a pas pesé sur le jeu parisien et n’a touché que 38 ballons en 90 minutes comme le rapporte Le Parisien sur son site internet. « Ce n’est qu’un de plus que… Gianluigi Donnarumma. C’est surtout 20 de moins que Danilo contre le Real Madrid, pourtant au même poste et aux qualités techniques supposées moindres« , dévoile le quotidien francilien. Avec le retour de Marco Verratti – suspendu hier – il va retrouver le banc de touche lors des matches contre Nice et le Real Madrid. En ce qui concerne Thilo Kehrer, il reste sur deux très mauvais matches, au poste de latéral droit. Il n’a joué qu’une mi-temps et a été en difficultés. 75% des attaques stéphanoises sont passées par son côté en première mi-temps.