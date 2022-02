Après sa défaite face au FC Nantes (1-3) le week-end dernier, le PSG voulait se relancer devant son public, lors de la réception de l’AS Saint-Etienne, ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après une première période compliquée, les Parisiens ont pu compter sur un grand Kylian Mbappé pour s’imposer sur le score de 3 à 1. Lors du premier acte, les Rouge & Bleu ont souffert défensivement mais Presnel Kimpembe (noté 6.5 par la rédaction CS) a été auteur de nombreux retours défensifs salvateurs. Au micro de PSG TV, le Titi a tenu à saluer le caractère de son équipe, après avoir concédé l’ouverture du score.

« On ressent du soulagement, de la joie. Parce que c’est une victoire qui n’a pas été facile, qu’on a dû aller chercher. On sait que ça a été un match compliqué en première mi-temps, et on a su rectifier le tir en seconde mi-temps, donc c’est du positif. On s’est parlés à la mi-temps, le coach a donné de nouvelles consignes, et on savait qu’après le match de Nantes, il fallait à tout prix revenir dans une bonne phase, et c’est ce qu’on a fait. Du caractère, il y en a. Il y a de grands joueurs, c’est une grosse équipe, on a réussi a revenir dans des fins de matches, gagner parfois sur le fil, donc ça prouve vraiment que cette équipe a du caractère et il faut le montrer sur le terrain », a déclaré le numéro 3 des Rouge & Bleu avant de revenir sur la performance de Kylian Mbappé. « Le 156e but de Kylian ? On connait tous ses qualités, c’est un buteur né. On sait qu’il a aussi la qualité dans les un contre un pour éliminer son adversaire. On est tous très contents de pouvoir jouer avec lui et de l’avoir dans notre équipe. »