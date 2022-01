Wijnaldum : « Mon intégration s’est bien passée »

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Liverpool l’été dernier, Georginio Wijnaldum (juin 2024) montre des difficultés à s’intégrer dans le jeu du PSG. Baladé à différents postes depuis le début de la saison, l’international néerlandais semble perdu sur le terrain. Un départ en prêt dès ce mercato hivernal a notamment été envisagé selon certaines sources. Cependant, le milieu de 31 ans souffre actuellement d’une entorse cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne et il sera encore absent quelques semaines. Présent sur le live Twitch du PSG ce mercredi après-midi, Georginio Wijnaldum a évoqué sa blessure, son intégration et son doublé face au RB Leipzig en Ligue des champions. Extraits choisis.

Sa blessure face au Stade Brestois

« J’ai tout de suite su que c’était un peu sérieux. J’ai essayé de rester sur le terrain mais j’ai dû demander le changement avant la mi-temps. Je suis immédiatement allé aux vestiaires avec les kinés qui ont cherché la nature exacte de ma blessure, c’est une entorse de la cheville. Maintenant je vais mieux grâce aux soins mais le temps de guérison dépend de chaque joueur. Pendant le processus de récupération, je travaille très dur, encore plus qu’en temps normal. »

Son intégration au PSG

« Mon intégration s’est bien passée. Je suis arrivé dans un nouveau club, une nouvelle ligue. J’apprends tous les jours de mes coéquipiers, du staff. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé à m’intégrer. On se connaît un peu plus chaque jour. J’apprends le français aussi, c’est important pour mon intégration. »

Son doublé face au RB Leipzig (2-2)

» C’était une délivrance. Je me suis dit « enfin »! Quand tu arrives dans un nouveau club tu veux marquer le plus tôt possible, mais le faire dans un match de Champions League c’était incroyable (…) Ce doublé était un soulagement pour moi ! »

Ses idoles durant son enfance

« J’aime beaucoup Zidane depuis que je suis enfant, mais également Seedorf qui vient du Suriname, tout comme ma famille. Lorsque j’ai grandi je suivais beaucoup Ronaldinho aussi qui procurait beaucoup de plaisir à tous les amoureux du foot. Aujourd’hui je prends du plaisir à voir jouer Messi, Neymar Jr, Mbappé, toute l’équipe en fait. »