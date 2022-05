Depuis son arrivée libre de tout contrat en provenance de Liverpool l’été dernier, Georginio Wijnaldum montre un visage inquiétant avec le PSG. Alors que l’international néerlandais devait apporter son expérience dans l’entrejeu parisien, il déçoit régulièrement lors de ses apparitions sur les terrains. Des mauvaises performances qui ne lui permettent pas d’enchaîner les titularisations et qui ont des conséquences sur sa présence en sélection.

Louis van Gaal met en avant son faible temps de jeu

Cadre des Pays-Bas et parfois capitaine, Georginio Wijnaldum (86 sélections) n’a pas été convoqué par le sélectionneur des Oranges, Louis van Gaal, malgré un groupe élargi de 30 joueurs. Lors du mois de juin, quatre journées de Ligue des Nations sont au programme : Belgique (3 juin), le Pays de Galles (8 et 14 juin), et la Pologne (11 juin). Une décision qui s’explique par le faible temps de jeu du milieu de 31 ans ces dernières semaines, comme l’a expliqué le sélectionneur néerlandais, Louis van Gaal : « Depuis nos deux derniers rendez-vous internationaux en mars, la situation de Gigi n’a malheureusement pas beaucoup changé. Je me vois donc contraint de faire d’autres choix, aussi difficile et douloureux cela soit-il à titre personnel pour moi. » Depuis la fin de la dernière trêve internationale, Georginio Wijnaldum a seulement disputé 169 minutes avec le maillot parisien en 7 matches (avec une seule titularisation).

Temps de jeu de Georginio Wijnaldum