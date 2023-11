Will Still estime que Donnarumma est « le meilleur gardien du monde »

Gianluigi Donnarumma a réussi une prestation XXL sur la pelouse de Reims. Le gardien du PSG a reçu les éloges d’un très grand nombre de personnes, dont l’entraîneur rémois, Will Still.

Le PSG s’est largement imposé contre Reims hier après-midi (0-3) dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Un succès dû au triplé de Kylian Mbappé, mais également à la prestation XXL de Gianluigi Donnarumma, auteur de six parades de grande classe. À l’issue de cette masterclass, il a obtenu les louanges de très nombreux observateurs, dont son entraîneur ou ses adversaires. Will Still, l’entraîneur rémois, a été très élogieux envers l’international italien, qui pour lui, est le meilleur gardien du monde.

« Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde, et Mbappé met un triplé. Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, je suis très content de ce qu’on a pu montrer. Mais quand il y a de la qualité en face, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Félicitations à eux, ils marquent sur un premier but incroyable et deux transitions où on n’est pas tout à fait attentifs. On fait 19 tirs, je suis vraiment satisfait du contenu« , lance Will Still pour Prime Video.