Ce mercredi, le PSG se déplace sur les terres de Manchester City à l’occasion de la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino pourraient bien s’octroyer une première place, presque définitive, en cas de succès. Un succès qui devrait passer par l’homme fort rouge et bleu, Kylian Mbappé, estime Tom Williams sur le plateau du Canal Football Club. Le journaliste Times Sport explique notamment que le numéro 7 francilien est le poison redouté par Pep Guardiola.

« Le style de joueur qui fait peur à Guardiola, qui l’empêche de dormir, c’est Kylian Mbappé. Un joueur qui est très fort en contre-attaque. On a vu ce qu’il était capable de faire l’an passé en Ligue des Champions face au Barça et au Bayern Munich. On sait que la façon de jouer de Manchester City fait qu’il y a toujours des espaces derrière. Un attaquant comme Kylian Mbappé avec ce genre d’espaces devant lui, ça peut faire très mal«