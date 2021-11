(MAJ) – Marquinhos, Kimpembe et Donnarumma aptes pour City, Ramos encore incertain

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le PSG d’un point de vue de l’infirmerie. Vendredi dernier, contre toute attente, Neymar Jr était de retour à l’entrainement avant de jouer plus d’une heure contre Nantes en réalisant une partie plus que convenable. De même que pour Messi, Leandro Paredes, Verratti et Kimpembe, qui étaient aussi à l’infirmerie pendant une bonne partie de la dernière trêve internationale.

Ce lundi matin, d’autres informations positives sont venues du Camp des Loges, avec le retour de deux joueurs importants. En effet RMC Sport révèle que Marquinhos et Donnarumma ont repris aujourd’hui le chemin de l’entrainement. Le Brésilien s’était entrainé à part la semaine dernière tandis que le portier italien souffrait d’une gastro-entérite. Les deux joueurs sont donc aptes à voyager du côté de Manchester pour l’affiche de vendredi. Rafinha s’est entraîné avec le ballon mais individuellement.

(MAJ, 15H23) – Une information corroborée par beIN SPORTS il y a quelques minutes : ainsi, Marquinhos et Donnarumma devraient pouvoir tenir leur place au sein du groupe parisien pour le déplacement à Manchester City ce mercredi. Le média précise aussi que Presnel Kimpembe devrait également être apte, de quoi permettre à Mauricio Pochettino de jouir d’un groupe quasiment au complet pour ce choc au sommet.

De son côté, RMC évoque le cas de Sergio Ramos. Si l’état physique de la légende ibère s’est grandement amélioré, avec des entraînements réguliers, sa présence face aux Cityzens n’est, pour autant, clairement pas garantie et un doute subsiste toujours à ce niveau. Le défenseur de 35 ans ne se trouvant pas encore dans une forme optimale.