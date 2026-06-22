[Winamax] France / Irak – Les forces et les faiblesses de l’Irak + nos pronostics

Ce lundi soir (23h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France disputera son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 et affrontera la surprenante équipe d’Irak.

La qualification dans la poche dès ce soir ? C’est l’objectif clair affiché par les Bleus avant d’affronter ce soir l’Irak à Philadelphie. Après un succès probant face à une redoutable équipe du Sénégal, les hommes de Didier Deschamps auront à coeur de remporter une seconde victoire dans ce mondial. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection de Graham Arnold, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Adversaire de l’équipe de France ce lundi soir lors de la deuxième journée du groupe I, l’Irak retrouve la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Quarante ans après son unique participation à la plus grande compétition internationale, la sélection dirigée par Graham Arnold s’est offerte un retour inattendu au terme d’un long parcours de qualification.

Un retour au Mondial quarante ans après

Absente de la Coupe du monde depuis 1986, l’Irak a dû passer par un long parcours de qualification, conclu lors des barrages intercontinentaux grâce à une victoire 2-1 contre la Bolivie le 1er avril dernier, pour retrouver la plus grande compétition internationale quarante ans après sa première et unique participation. Les Irakiens avaient auparavant terminé en tête de leur groupe lors du deuxième tour asiatique avant de poursuivre leur route à travers les différentes phases des éliminatoires jusqu’à ce match décisif face aux Boliviens.

Avant son entrée en lice dans le tournoi, la sélection irakienne a également disputé deux rencontres de préparation aux résultats contrastés. Le 4 juin, elle a tenu l’Espagne en échec (1-1) lors d’un match amical disputé à La Corogne à la surprise générale. Quelques jours plus tard, le 10 juin, les joueurs irakiens se sont inclinés face au Venezuela (0-2) pour ce qui était leur dernière répétition avant le Mondial.

Un match encourageant malgré la défaite contre la Norvège

Pour son grand retour, l’Irak a débuté sa Coupe du monde par une lourde défaite contre la Norvège (1-4). Malgré l’ampleur du score, les Irakiens ont réussi à revenir provisoirement à hauteur de leur adversaire grâce à Aymen Hussein et ont affiché des intentions offensives intéressantes avec 11 tirs tentés et 0.80 xG provoqués. Des chiffres qui ont été soulignés par leur sélectionneur après la rencontre. Graham Arnold a notamment estimé que son équipe avait montré plusieurs éléments positifs malgré les erreurs qui ont coûté cher défensivement.

Face à la France, l’Irak tentera désormais de relancer ses chances de qualification. La sélection asiatique pourra notamment s’appuyer sur Aymen Hussein, buteur lors du barrage décisif contre la Bolivie puis face à la Norvège. En conférence de presse, la sélection irakienne a répété à plusieurs reprises que l’équipe n’avait pas l’intention d’aborder cette rencontre dans une posture uniquement défensive et qu’elle allait tenter des coups offensifs.

Nos pronostics et nos côtes :

Malgré les qualités affichées par l’Irak durant son parcours de qualification et sa volonté de jouer vers l’avant, l’écart semble important avec cette équipe de France. Les Bleus ont marqué les esprits lors de leur entrée en lice contre le Sénégal et disposent d’une puissance offensive supérieure. On mise sur une victoire française 4-0 ou 5-0 ou 6-0 (3,50), avec Bradley Barcola buteur (côté à 2,25) pour sa probable première titularisation dans ce Mondial et un Ousmane Dembélé décisif (côté à 1,45), lui qui cherchera à répondre sur le terrain aux interrogations qui entourent son début de compétition.

Notre pari : La France qui gagne 4-0 ou 5-0 ou 6-0 avec Bradley Barcola buteur et Ousmane Dembélé décisif côté à 7,00.

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Les cotes Winamax

Victoire de la France : 1,07

Victoire de l’Irak : 23

Match nul : 13

Les buteurs et joueurs décisifs :

Ousmane Dembélé buteur : 2,00

Ousmane Dembélé décisif : 1,45

Kylian Mbappé buteur : 1,50

Michael Olise décisif : 1,30

Bradley Barcola buteur : 2,25

Dayot Upamecano buteur : 10

Score exact :