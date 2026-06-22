Mercato : entre Lee Kang-In et le PSG, c’est bientôt terminé !

C’est dans l’air depuis plusieurs semaines, ça se confirme de plus en plus : Lee Kang-In devrait bien quitter le PSG. Explications.

Comme lors du mercato estival version 2025, deux départs sont évoqués du côté du Paris Saint-Germain. Il s’agit, bien évidemment, des deux supersubs que sont Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Ces derniers espèrent ainsi pouvoir dénicher un club capable de leur offrir plus de temps de jeu et disputant idéalement la Ligue des Champions. Et l’international Sud-Coréen semble bel et bien avoir trouvé son bonheur avec l’Atlético de Madrid. Le club ibère lui fait, en effet, les yeux doux depuis de très longs mois désormais.



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Lee Kang-In à l’Atlético de Madrid, ça va dans le bon sens

Cela fait déjà un petit moment que l’on vous relaye les négociations entre Lee Kang-In et les Colchoneros. Des négociations qui seraient désormais terminées à en croire les informations du Mundo Deportivo. Le joueur aurait ainsi donné son accord pour un contrat de cinq ans et ce, malgré l’intérêt concret de plusieurs clubs de Premier League. Le PSG doit donc désormais valider l’opération, mais les positions ne sont pas si éloignées sur le papier.

Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano explique, de son côté, que les différentes parties s’efforcent de trouver un terrain d’entente dans cette phase finale des pourparlers. La somme de 30 à 35 millions d’euros revient notamment avec insistance et ne devrait pas être si loin de la réalité. Une chose est certaine : Lee Kang-In n’a jamais été aussi proche de quitter le PSG, même si le montant évoqué nous paraît quelque peu hors marché.