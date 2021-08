Wout Faes (Reims) : « Messi rajoute quelque chose de spécial »

Cette fin de semaine du PSG s’annonce intense. Outre le dossier Kylian Mbappé à gérer, les Rouge & Bleu affrontent le Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 4ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura une saveur particulière avec la très probable première apparition de Lionel Messi dans le championnat de France. Un évènement qui est logiquement au centre des attentions. Interrogé par L’Equipe, le défenseur rémois – Wout Faes – a exprimé son admiration pour l’international argentin.

« Il peut faire ce qu’il veut avec le ballon. Si, dans sa tête, il veut dribbler tout le monde, il le fait. Il est le seul à avoir cette capacité à éliminer aussi facilement. C’est le meilleur joueur du monde, il a un truc que personne n’a. C’est une idole pour tous. Je n’avais jamais reçu autant de messages, d’appels, ou de demandes de billets. (Rires.) Mes proches me le disent tous : « Il va être là ! » Messi rajoute quelque chose de spécial. (…) Pour qu’on puisse obtenir un bon résultat, ce serait mieux qu’il soit sur le banc.(Rires.) Mais pour l’ambiance, ce serait beau qu’il commence et que je puisse me mesurer à lui, voir comme il est fort sur un terrain. »

Le joueur du Stade de Reims a également été questionné sur l’attitude défensive à adopter face au joueur de 34 ans. « Je n’ai pas encore joué contre lui, donc je ne sais pas vraiment. On ne pourra pas rester en un contre un, ce serait impossible, suicidaire même. Si on s’y met à deux ou trois en couverture, on pourra essayer de le stopper. (Rires.) Mais le PSG a une équipe de fous, et si tu te fixes sur un seul joueur, d’autres seront libres et tu auras un problème. S’il vient vers toi, te fixe en pleine vitesse avec le ballon qui lui colle au pied, et que tu dois te tourner, là c’est le plus délicat. C’est comme le but avec Boateng. »