Prêté par le PSG au RB Leipzig, l’avenir de Xavi Simons est de nouveau au centre de l’actualité ces derniers jours. Mais le principal intéressé se concentre uniquement sur la saison en cours.

Après une année réussie au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de nouveau sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Après avoir levé la clause de rachat de 6M€ du Néerlandais, les dirigeants parisiens ont décidé de prêter dans la foulée leur Titi au RB Leipzig. Cependant, selon plusieurs sources, ce prêt sans option d’achat pourrait être prolongé d’une année supplémentaire.

Xavi Simons se concentre sur la saison en cours

De passage en zone mixte après la défaite des Pays-Bas face à la France (1-2) ce vendredi en phase de qualifications à l’Euro 2024, Xavi Simons a dans un premier temps été interrogé sur ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. « C’est un plaisir toujours de jouer contre des grands joueurs, encore plus quand c’est un ami, mais dès que le match commence il n’y a plus d’ami. Mais oui, après le match on a parlé », a déclaré l’international néerlandais avant d’être brièvement questionné sur son avenir, dans des propos rapportés par Le Parisien. « Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose. J’ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe. » Reste désormais à connaître la position du PSG dans ce dossier.