Youssouf Fofana sent Mbappé « très calme et déterminé »

Dans deux jours, l’Equipe de France affronte l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Présent en conférence de presse, Youssouf Fofana a évoqué l’état d’esprit de Kylian Mbappé avant cette rencontre.

Kylian Mbappé est très en forme lors de cette Coupe du Monde. L’attaquant du PSG, meilleur marqueur du Mondial avec cinq buts, a aussi délivré deux passes décisives. Il sera de nouveau l’atout numéro 1 de l’Equipe de France contre l’Angleterre samedi soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) en quart de finale. Youssouf Fofana, le milieu de terrain monégasque a évoqué les déclarations de Kyle Walker sur son coéquipier.

« C’est tout à son honneur s’il sait comment stopper Kylian, mais 19 autres équipes en Ligue 1 attendent la solution… (rires) La vérité est sur le terrain, on verra ce que ça donne. On a confiance en Kylian, assure Fofana en conférence de presse. « Kylian ne regarde pas la presse, désolé pour vous ! Il ne regarde pas ce que vous dites, il se concentre sur son match. Il se concentre sur ce que doit faire l’équipe et ce qu’il doit faire. Je le sens très calme et déterminé.«

Upamecano : « Je n’ai pas remis en place Kylian »

Egalement présent en conférence de presse, Dayot Upamecano a été questionné sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. « Ce sont des attaquants différents. Kylian est plus dans la percussion. Haaland est plus dans la surface, il attend la passe de De Bruyne, il est là au bon moment. Je n’aime pas trop comparer les joueurs. Ce sont deux joueurs de classe mondiale, ce n’est pas facile en tant que défenseur, il faut dormir tôt ! » Le défenseur du Bayern Munich qui a aussi expliqué donner des conseils à l’attaquant du PSG. « Le coach m’a dit que j’avais un rôle à jouer dans cette équipe, que je devais mettre de la voix. Je n’ai pas remis en place Kylian, je lui ai dit qu’il devait refermer dans l’axe (sourire). Il me donne aussi des conseils. »