L’équipe Féminine du PSG joue ce jeudi après-midi (18h45) en UEFA Women’s Champions League contre l’équipe albanaise de Vllaznia. Après avoir surclassé cet adversaire lors de la journée précédente, les Parisiennes voudront s’imposer à nouveau pour croire en les quarts de finale de la compétition.

Pour cette rencontre contre l’équipe la plus faible du groupe, Gérard Prêcheur – l’entraîneur des Féminines du PSG – a décidé de faire un peu tourner en laissant plusieurs cadres (Sarah Bouhaddi, Grace Geyoro, Ashley Lawrence, Amanda Ilestedt…) en perspective des deux chocs contre Lyon et le Real Madrid d’ici quelques jours. En conférence de presse, le coach parisien a évoqué l’état d’esprit de son équipe avant cette rencontre en Albanie.

« Ce match est aussi déterminant que les autres, il est vraiment décisif. Nous n’avons pas le droit de perdre le moindre point, c’est un match qui arrive au milieu d’une série de cinq rencontres difficiles, face à des adversaires de qualité. C’est un match que nous abordons avec beaucoup de vigilance, et avec beaucoup de détermination, assure Prêcheur dans des propos relayés par PSG TV. On ne peut pas négliger l’aspect de devoir faire un grand match. Mais nous n’aurons pas beaucoup de temps de récupération avant la rencontre face à Lyon. Et tellement de choses peuvent se passer dans un match de football, c’est avant tout le résultat qui prime. On pensera à la différence de but en fonction de la physionomie de la rencontre. J’ai confiance en le professionnalisme de mes joueuses, en leur volonté de s’imposer. Jouer une compétition comme la Champions League est une vraie grosse motivation pour les joueuses, celles qui débuteront la rencontre, comme celles qui entreront en cours de jeu.«

Le coach du PSG a aligné une équipe remaniée face à Vllaznia. Constance Picaud garde les buts. Elle est défendue par Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Estelle Cascarino et Li Mengwen. Le milieu de terrain a été confié à Laurina Fazer, Jackie Groenen et Yang Lina. Ramona Bachmann, Lieke Martens et Kadidiatou Diani – capitaine – officieront en attaque. Une rencontre que vous pouvez suivre ci-dessous en direct.