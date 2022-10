Avant les joueurs de l’équipe première, les titis du PSG étaient sur le pont ce mercredi face aux jeunes pousses du SL Benfica en marge de la 3e journée de la Youth League. Et au terme d’une rencontre dominée par les locaux, ce sont finalement les Parisiens qui ont su glaner les trois points de la victoire grâce à un but de l’inévitable Ilyes Housni à dix minutes du coup de sifflet final.

Une belle victoire

Au sortir de ce succès précieux, le troisième en autant de matches au sein de la compétition continentale, Zoumana Camara a fait part de sa satisfaction au micro de PSG TV : « Forcément, on avait le respect qu’on doit pour cette équipe historiquement. Je l’ai dit aux joueurs avant le match : cette compétition existe depuis huit ans maintenant et Benfica a été quatre fois en finale. Donc, il y a une vraie régularité de leur part. Ils sortent également beaucoup de bons joueurs dans l’équipe première. Donc c’est une référence en Europe. C’était un très très bon test pour nous. Mais étant donné leur situation compliquée sachant qu’ils n’ont qu’un point dans ce groupe, le temps allait jouer en notre faveur. Il fallait rester solide et avec la qualité qu’on a de se projeter rapidement vers l’avant, on pouvait leur faire mal. C’est ce qui est arrivé. »