Pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG avait rendez-vous en terrain hostile ce mercredi soir. On le sait, le SL Benfica est un adversaire difficile à manœuvrer sur sa pelouse. D’autant plus qu’aucune équipe hexagonale ne s’est jamais imposée à Lisbonne. Un état de fait qui s’est une nouvelle fois confirmé. Dominés lors des 20 premières minutes, les Parisiens s’en sont remis à un but génial signé Lionel Messi. Juste avant la pause, sur un geste malencontreux, Danilo permettait aux locaux d’égaliser. Score final : 1-1.

Un score qui reflète plutôt la physionomie du match. En effet, si Benfica a globalement été meilleur dans l’intensité, le PSG s’est, pour sa part, montré plus constant avec un Lionel Messi, notamment, assez impressionnant. Et impressionnantes, les statistiques de la Pulga le sont au sortir de cette opposition de Ligue des Champions. En effet, l’excellent compte Paris Stats Germain a mis en exergue les chiffres à retenir de la prestation de l’Argentin.

Un Messi dans tous les bons coups

Buteur d’une frappe enroulée dont il a le secret après une belle remise de Neymar Jr, Lionel Messi a su faire de très grosses différences dès que la sphère se trouvait en sa possession. Souvent dans le cœur du jeu en phase offensive, il a créé de gros décalages. D’ailleurs, son nombre de passes clés, à savoir 3, est plutôt impressionnant. En outre, le gaucher a réussi la totalité de ses dribbles tentés avec un joli 5/5. Pour le reste, il a tiré au but à deux reprises. Plutôt disponible, il a touché le ballon à 65 reprises en 80 minutes de jeu. Surtout, sa propension à sortir vainqueur de ses duels face à Benfica est à souligner, lui qui a remporté 100% de ses duels ce mercredi soir (7/7).

Sinon, pour le reste, il a perdu 9 ballons, ce qui reste un total assez faible. Enfin, il a récupéré deux ballons et a effectué une interception. Des chiffres qui prouvent, en plus de sa copie rendue qui a été excellente, que Lionel Messi se trouve bel et bien dans un état de forme encore jamais vu au PSG. En espérant que le petit souci physique qui l’a obligé à sortir ne l’éloignera pas des terrains trop longtemps, voire pas du tout…