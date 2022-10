Le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du SL Benfica ce mercredi soir. Un match qui pouvait notamment permettre à l’une des deux équipes de prendre la tête de ce groupe H. Néanmoins, au vu de la physionomie du match, ce score de 1-1 semble somme toute assez logique. Pour sa part, Lionel Messi, buteur pour l’ouverture du score d’une frappe magnifique, a une énième fois fait montre de sa superbe forme actuelle.

Un joueur qui se sent mieux

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a salué la prestation de la Pulga. À ses yeux, même si physiquement il est bien mieux que l’exercice passé, c’est surtout sur un plan mental que cela se joue : « L’année dernière, Lionel Messi s’en sortait car il jouait beaucoup en redoublement de passes, aussi car il a un bon œil. Mais, en revanche, il était incapable de résister dans les duels. Là, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il faut reconnaître qu’il est capable de résister désormais, il l’a montré face à Nice, il l’a encore montré ce mercredi soir face à Benfica. Il a retrouvé beaucoup plus de peps physique. Mentalement également, je le trouve mieux, il sourit plus. Christophe Galtier lui donne donc un peu plus de liberté offensive. Il se rapproche du but, à l’image de sa position tout au long du match où il est vraiment comme un électron libre, presque comme un deuxième attaquant. »