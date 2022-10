Ilyes Housni offre la victoire au PSG contre le Benfica

Quelques heures avant les pros, les équipes U19 du Benfica du PSG s’affrontaient dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de l’UEFA Youth League. Dans un match dominé par les Portugais, ce sont les Parisiens qui se sont imposés grâce à un but de l’inévitable Ilyes Housni (0-1), son quatrième dans la compétition, son treizième en onze matches toutes compétitions confondues.

Les joueurs de Zoumana Camara se déplaçaient sur la pelouse du club lisboète, tenant du titre mais mal embarqué dans le groupe avec un nul et une défaite. De son côté, le PSG a remporté ses deux premiers matches. La première mi-temps est totalement dominée par Benfica, qui a la possession de balle et qui se procure quelques situations. Mais les Portugais ne sont pas précis ne cadrant qu’une seule de leurs douze tentatives comme le rapporte le site spécialisé sur les jeunes Rouge & Bleu, Titis du PSG. Les Parisiens ne frappant que quatre fois (un cadré). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Une deuxième mi-temps plus emballante

Dès le début de la seconde période, Zoumana Camara décide de remplacer Noah Lemina par Queyrell Tchicamboud. Le match s’anime très rapidement, le PSG et Benfica se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à marquer. Ilyes Housni aurait pu marquer le but de la compétition mais le gardien a repoussé son magnifique ciseau acrobatique. Le club de la capitale est plus entreprenant et va se voir récompenser. À dix minutes de la fin de la rencontre, Ilyes Housni – sur un passe de Tchicamboud – va tromper le gardien en frappant entre ses jambes (0-1, 80e). Avec ce succès, le PSG poursuit son début de saison parfait en Youth League avec trois victoires en trois matches. Il compte cinq points d’avance sur son dauphin, la Juventus de Turin. La semaine prochaine (mardi, 14 heures), les Parisiens recevront le club portugais pour se rapprocher encore un peu plus de la qualification.