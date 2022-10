Le match entre Reims et le PSG le week-end dernier (0-0) a été tendu sur le terrain. Les joueurs parisiens se sont montrés nerveux et l’arbitrage de Monsieur Gaillouste n’a pas aidé. L’attitude des parisiens n’a pas plus à certains observateurs du football. C’est le cas de Marco Van Basten, qui n’a pas hésité à fracasser les Rouge & Bleu et Neymar.

« Neymar, c’est vraiment un crétin »

« Je trouve le comportement énervant des joueurs du PSG, surtout de Neymar. Neymar est l’initiateur de ce mauvais comportement et cela pousse d’autres personnes à faire de mauvaises choses. Ils doivent se tenir au football. C’est dommage, je pense que c’est mauvais pour une si grande équipe, tance la légende du football néerlandais pour Ziggo Sport. Neymar a un mauvais rôle. Il cherche constamment, c’est vraiment un crétin. […]C’est un bon joueur, mais il s’occupe de tout sauf du football. Il joue avec l’arbitre, avec l’adversaire. J’applaudirais s’il se faisait vraiment tacler, je pense que c’est quelqu’un de mauvais.«