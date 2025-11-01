Zabarnyi
Image : PSG.fr

Zabarnyi : « Cette victoire est très importante au vu du championnat »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 novembre 2025

Après avoir dominé toute la rencontre, le PSG a dû attendre les dernières secondes du match pour s’offrir la victoire contre Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos (1-0).

Le PSG a dû attendre les dernières secondes de la rencontre contre Nice pour concrétiser sa domination grâce à un but de la tête de Gonçalo Ramos (1-0). Les Parisiens préparent bien leur match contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir. Le club de la capitale retrouve aussi le goût de la victoire en championnat pour assurer sa première place. Titulaire en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho, Illia Zabarnyi est revenu sur ce succès mérité du PSG

« C’était un match difficile mais on a réussi à marquer à la fin »

A lire aussi : Ligue 1 – Grâce à Gonçalo Ramos, le PSG s’impose sur le fil face à Nice

Ligue 1 – Grâce à Gonçalo Ramos, le PSG s’impose sur le fil face à Nice
canalsupporters.com

« C’était un match difficile mais on a réussi à marquer à la fin. Cette victoire est très importante au vu du championnat. Comment expliquer les difficultés du PSG ? C’est le football, c’est ainsi. On a essayé, on a fait de notre mieux. La deuxième période a été beaucoup mieux, plus intense, plus offensive. Et c’est important comme victoire. Le match contre le Bayern ? L’équipe est prête, ça se sent dans le vestiaire, dans les entraînements. On est confiant. Ça va être un bon match. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 novembre 2025

Articles similaires

Gonçalo ramos

Ramos : « Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant ! »

1 novembre 2025
Luis enrique

Enrique : « Ramos est un joueur très important pour nous »

1 novembre 2025
Psg joie

PSG / Nice – Les notes des joueurs parisiens

1 novembre 2025
Bayern munich

Avant d’affronter le PSG, le Bayern Munich s’impose facilement

1 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page