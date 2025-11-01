Enrique : « Nous savons jouer contre des équipes comme ça »

Après avoir dominé toute la rencontre, le PSG a dû attendre les dernières secondes du match pour s’offrir la victoire contre Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos (1-0).

Après avoir concédé le match nul sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi avec la réception – au Parc des Princes – de l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a dû attendre les dernières secondes de la rencontre pour s’offrir la victoire grâce à un but de Gonçalo Ramos. Avec ce succès (1-0), le PSG s’assure de conserver la tête de la Ligue 1 et prépare bien son match contre le Bayern Munich mardi soir. Au micro de beIN SPORTS 1, Luis Enrique est revenu sur ce succès qui a eu du mal à venir.

« Je pense que toute l’équipe a fait un très bon boulot »

« Nice est une équipe très forte. Aujourd’hui, ils ont beaucoup défendu, beaucoup plus que d’habitude quand ils viennent jouer ici. Je pense que l’on a très bien défendu pendant tout le match. Les premières 30 minutes, ce n’était pas bon, mais le reste du match, je pense que l’on a mérité la victoire. Difficile de trouver la brèche contre une défense très basse ? C’est le football. Il faut savoir gérer chaque phase de jeu. Et en ce sens-là, nous sommes habitués à avoir le ballon. C’est notre première qualité. C’est comme ça. Nous savons jouer contre des équipes comme ça, qui jouent très loin de notre but. On est habitué et on a des joueurs qui ont la qualité. Aujourd’hui, je pense que pour nous, c’est important d’avoir ce résultat dans les dernières secondes du match. On continue notre chemin, on est content. Fêter le but comme une finale de la Ligue des champions ? Quand tu entends tes supporters tout le temps, de chanter tout le temps, et que c’est la 94e minute, et qu’ils chantent encore, nous devons lutter comme on l’a fait. À la fin, c’est joli pour tout parce que l’on a gagné trois points. L’entrée de Ramos ? On a fait tout ce que nous pensions pour gagner le match. On a pensé que les rentrées d’Ousmane et de Gonçalo étaient importantes. Je pense que toute l’équipe a fait un très bon boulot. On est très très contents. »





