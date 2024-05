Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG, Yoram Zague a marqué son premier but en professionnel lors de la victoire du PSG contre Nice ce soir (1-2).

Le PSG affrontait Nice ce mercredi soir en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’effectuer un nouveau turn-over après la défaite contre Toulouse dimanche soir. Titulaire contre les Toulousains, Yoram Zague a enchaîné ce soir. Le titi du PSG, qui fêtait ses 18 ans ce 15 mai, a réalisé une belle performance lors de la victoire du PSG contre les Niçois (1-2), ponctuée de son premier but en professionnel après seulement quatre matches en professionnel. Au micro de Canal Plus Foot, Yoram Zague est revenu sur cette soirée de rêve pour lui.

« Luis Enrique ? Franchement, je le remercie infiniment »

« Franchement, ce soir, je suis heureux, content. Je pense que je ne peux pas rêver mieux. Être titulaire, marquer pour ma quatrième titularisation avec mon club de cœur, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis content. Les applaudissements du staff et de Luis Enrique après mon but ? Il nous appelle un peu les titis. Voir un jeune marquer, ce n’est pas habituel. J’ai été voir le banc parce que j’étais très content et on a tous célébré ensemble (avec Ethan Mbappé et Senny Mayulu, NDLR). Luis Enrique ? Franchement, je le remercie infiniment. C’est rare de voir un jeune fêter sa quatrième titularisation. J’essaye de tout donner aux entraînements et aujourd’hui, ça a porté ses fruits. Je vais continuer à tout donner. »