Zaïre-Emery et son rêve éveillé de jouer avec le PSG

Titulaire dans un poste inhabituel de piston droit, Warren Zaïre-Emery a réalisé une bonne prestation ce soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Troyes (1-3) en clôture de la 34e journée de Ligue 1.

Chaque fois que Christophe Galtier fait appel à lui, Warren Zaïre-Emery répond toujours présent sur le terrain. Et le titi du PSG a déjà joué à plusieurs postes. Ce soir, lors de la victoire contre les Troyens (1-3), il jouait au poste de piston droit. Au micro de Prime Video, Zaïre-Emery a évoqué ce nouveau positionnement avant de revenir sur sa joie de pouvoir évoluer au sein du PSG.

« Je n’aurais jamais pensé jouer autant »

« Ce n’est pas mon poste, piston, mais je fais au mieux. Le coach me met à ce poste-là, je n’ai pas beaucoup de temps de jeu donc je donne tout et je fais mon maximum. On a perdu face à Lorient à domicile, le but c’était de revenir et de gagner en montrant un autre visage, mettre de l’intensité et c’est ce que l’on a fait et on a réussi à gagner le match. On savait qu’il y avait de la place dans leur dos, qu’il n’était pas bien aligné, on a su pousser vers l’avant pour faire les bons appels. Les semaines folles au PSG ? Dans un autre club, je n’aurais jamais vécu ça. Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs. Reprendre six points, une bonne chose dans le vestiaire ? Oui, on aura une bonne semaine pour bien travailler et ça va faire du bien. Ma saison ? C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé jouer autant. Je suis à 17 matches je crois. J’ai peu de minutes mais je rentre à tous les matches. »