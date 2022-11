Warren Zaïre-Emery est l’une des pépites du centre de formation du PSG. Cette saison, il s’est offert deux records de précocité en devenant le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à jouer un match de Ligue 1 (16 ans et 5 mois) et en Ligue des Champions (16 ans et 7 mois).

Cette saison, Warren Zaïre-Emery s’entraîne quotidiennement avec l’équipe première du PSG, il a fait quatre apparitions sous le maillot des Rouge & Bleu pour 27 minutes de jeu. Très performant quand il joue avec l’équipe U19 du club de la capitale, le jeune milieu (16 ans) pourrait profiter de l’après Coupe du Monde pour emmagasiner du temps de jeu avec l’équipe première. Même s’il aimerait avoir plus de temps de jeune, le titi ne se précipite pas et apprend auprès des plus grands comme il l’a expliqué au Journal d’Auber.

« Je dois apprendre, acquérir de l’expérience«

« Je suis remplaçant la plupart du temps, mais c’est normal au début. Je dois apprendre, acquérir de l’expérience, travailler à l’entraînement, me perfectionner, explique Zaïre-Emery pour le journal de la ville d’Aubervilliers. J’espère rester au PSG pour m’aguerrir un peu et grappiller un peu de temps de jeu même si la concurrence est rude. » Malgré cela, il n’oublie pas ses études. « Je n’oublie pas l’importance des études. Avant de me consacrer pleinement au football, je veux passer mon bac puis plus tard me perfectionner en langues. Cela peut m’être utile dans ma carrière. Beaucoup de joueurs ne parlent pas français.«