Zaïre-Emery entre une nouvelle fois dans l’histoire du PSG

Ce mardi, le PSG a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions grâce à une éclatante victoire face au Maccabi Haïfa (7-2) et un trio offensif, Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé, en feu. Un large score obtenu assez tôt dans le match et qui a permis à certains joueurs d’obtenir du temps de jeu, dont Warren Zaïre-Emery.

Hier soir, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Grâce à son succès face au Maccabi Haïfa (7-2), le club de la capitale garde sa place de leader du groupe H, à égalité avec le SL Benfica (11 pts), et voudra la conserver après le dernier match de poules contre la Juventus Turin la semaine prochaine (2 novembre). Face au club israélien, Christophe Galtier a profité de la maîtrise de son équipe pour donner du temps de jeu à certains joueurs comme Hugo Ekitike, Carlos Soler, auteur de son premier but, et surtout Warren Zaïre-Emery. Et le jeune milieu de terrain de 16 ans est une nouvelle fois entré dans l’histoire des Rouge & Bleu.

Warren Zaïre-Emery, plus jeune joueur du PSG en Ligue des champions

Âgé de 16 ans et 7 mois, Warren Zaïre-Emery est devenu ce mardi soir le plus jeune joueur de l’histoire du club en Ligue des champions et devance l’ancien Parisien, Tanguy Kouassi, qui avait découvert l’épreuve à 17 ans et 6 mois.« Il est également devenu le tout 1er joueur né en 2006 à fouler une pelouse lors d’un match d’UEFA Champions League », rapporte le club parisien sur son site officiel. Formé au PSG, l’international U19 français était déjà rentré dans l’histoire plus tôt dans la saison. Lors du premier match de championnat face au Clermont Foot (5-0), Warren Zaïre-Emery était entré en fin de match et était devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à évoluer en équipe première.

Après la victoire face au Maccabi Haïfa, Christophe Galtier a donné les raisons de l’entrée en jeu du natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) : « Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l’entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d’envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu’on a la qualité, qu’on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain. »