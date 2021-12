Zaire-Emery : « On a su mettre toute notre énergie sur le terrain »

Avant la victoire de l’équipe première face au Club Bruges (4-1), les U19 du PSG affrontaient leurs homologues belges en Youth League. Un match important pour la première place du groupe (occupée par les Parisiens avant le match) et une qualification directe pour les 8es de finale de compétition (sans passer par les barrages). Menés 0-2 à la pause avec en prime l’expulsion d’El Chadaille Bitshiabu, les hommes de Zoumana Camara ont réalisé une seconde période parfaite pour renverser ce score et s’imposer au finish (3-2). Si Xavi Simons (1 but et 1 passe décisive) continue d’être performant, un homme a changé cette rencontre avec son entrée en jeu : Warren Zaire-Emery. Le milieu de terrain de 15 ans est revenu sur cette victoire arrachée, via le site officiel du club.

« En première période, on a été dominés, ils étaient dans notre camp et gardaient le ballon. Après la pause, on a su inverser la tendance, on était tous ensemble, un groupe, c’est ce qui a fait notre force. On a écouté les consignes du coach à la mi-temps. Le but de Xavi nous a donné du peps a tous (…) Ensuite il me rend la politesse sur un coup franc et je marque de la tête pour l’égalisation. On voulait aller chercher ce 3e but pour terminer premier et se qualifier directement pour les huitièmes. C’était très dur mais on a su mettre toute notre énergie sur le terrain pour remporter le match. »