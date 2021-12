Ce mardi, le PSG a parfaitement terminé sa phase de groupes de Ligue des champions avec une belle victoire sur sa pelouse face au Club Bruges (4-1). Si les Parisiens ont montré un beau visage – notamment en première période – deux joueurs se sont mis en évidence : Kylian Mbappé et Leo Messi, auteurs d’un doublé chacun. Un match qui leur a permis de battre et d’égaler quelques records, comme l’a rapporté le compte Twitter Stats Foot.

Avec son doublé en quelques minutes, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué l’histoire de la Ligue des champions. En effet, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en C1, à seulement 22 ans et 352 jours. Le numéro 7 parisien a notamment marqué 47 buts sur l’année civile, une première pour un joueur français depuis 30 ans et Jean-Pierre Papin en 1991 (51 réalisations). Le natif de Paris a encore 3 matches en 2021 pour améliorer cette statistique. De plus, les Rouge & Bleu ont remporté 47 matches sur 48 au Parc des Princes lorsque Kylian Mbappé a été buteur. De son côté, Leo Messi est le meilleur buteur du PSG en Ligue des champions avec 5 réalisations. Surtout, la Pulga a inscrit des buts lors de ses trois premiers matches de C1 au Parc des Princes, une performance réalisée seulement par Neymar Jr et Georges Weah.

En phase de poules de la Ligue des champions, le Parc des Princes est une forteresse quasi imprenable. En effet, le PSG a remporté 24 de ses 30 derniers matchs disputés à domicile (5 nuls et 1 défaite). Point noir du PSG depuis quelques temps, les buts encaissés. Sur ses 14 derniers matches de Champions League, le club de la capitale a réalisé un seul clean-sheet (face à Manchester City en septembre dernier).