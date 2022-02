Beye : « On sent que Leonardo veut passer un message »

Ce samedi, le PSG a chuté pour la deuxième fois de la saison. Opposés au FC Nantes au Stade de la Beaujoire, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés sur le score de 1-3 après avoir été menés de trois buts à la pause. Si les Rouge & Bleu peuvent regretter leur nombreuses occasions manquées devant Alban Lafont, l’autre fait marquant de cette rencontre a été l’arbitrage désastreux de Mikaël Lesage. Des décisions arbitrales vivement critiquées par Leonardo et Marco Verratti à l’issue du match. Et pour Habib Beye, le discours du directeur sportif parisien a pour but de faire passer un message pour les prochaines rencontres.

« Il y a une raison, c’est pour mettre la pression, tout simplement. En quelque sorte, quand il vient comme ça, il veut entériner quelque chose pour ce qui se passera après. Il est dans le rôle qu’il veut avoir à ce moment-là. Il vient en disant qu’il ne veut pas se fâcher et s’énerver et on sent bien qu’il veut passer un message. Après, qu’on soit d’accord avec lui ou pas, ça c’est un autre problème, mais il vient clairement passer un message », a déclaré Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club. « Surtout, il a la classe de dire et il reconnaît que Nantes a gagné, qu’ils ont été supérieurs et qu’ils ont mérité leur victoire. Il vient juste stigmatiser les erreurs d’arbitrage. »