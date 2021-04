Zidane : “Plus tu es fort, plus tu es critiqué”

À l’issue de la victoire de l’Equipe de France en Bosnie (0-1), Kylian Mbappé a accordé un entretien à RTL et M6. Un entretien durant lequel il a dévoilé une forme de lassitude quant aux critiques qui l’accompagnent sans cesse. Des propos qui ont fait grand bruit et qui ont même traversé les Pyrénées. Présent en conférence de presse à la veille du match de Liga contre Eibar, Zinedine Zidane a été questionné sur les déclarations du numéro 7 parisien. Et pour l’entraîneur du Real Madrid, les critiques te permettent d’être plus fort. “En ce qui concerne les critiques, plus tu est fort, plus tu es critiqué. Que ce soit pour Kylian ou pour les autres joueurs, même s’il y a eu une réaction, il y aura toujours des critiques. Il y a des critiques quand on est moins bon. Mais il y aura des choses magnifiques sur lui quand il fera quelque chose de bien. C’est comme ça pour tous les joueurs. Nous sommes bien placés pour le savoir ici.”