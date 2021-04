Pochettino : “Nous sommes déterminés pour gagner”

Demain à 17 heures (Canal Plus), la 31e journée de Ligue 1 offrira un choc entre les deux premiers du championnat, le PSG (63 pts) et le LOSC (63 pts), au Parc des Princes. Après Christophe Galtier, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette affiche du championnat. Extraits choisis.

Un point sur les blessés

Pochettino : “Le club a communiqué sur les blessés et on va surveiller leur progression. Florenzi apte pour être dans le groupe ? On verra demain matin son évolution pour voir s’il sera disponible pour jouer ou être dans le groupe. On le sera demain.”

Le match face au LOSC

Pochettino : “Ce sera un match difficile face à une grande équipe de Lille. C’est un concurrente direct et les trois points seront importants, mais il reste du chemin pour la suite du championnat et on verra si ce match sera décisif. Aujourd’hui, nous sommes déterminés pour gagner.”

Des joueurs forfaits pour Bayern / PSG ?

Pochettino : “On évalue les joueurs chaque jour et on verra leur évolution pour connaître les joueurs disponibles pour ce match.”

L’interview de Mbappé sur les critiques à son égard et son état de forme à l’entraînement

Pochettino : “Je n’ai pas lu ce qu’a dit Kylian, je n’ai pas d’opinion ou de commentaire par rapport à ça. Son état de forme ? Il est bien avec un bon état d’esprit. Il s’est bien entraîné, il est content de revenir et d’être à disposition du club. La gestion du temps de jeu ne concerne pas que Kylian mais toute l’équipe, afin d’atteindre les objectifs de fin de saison.“

Sur quel aspect le LOSC sera plus fort par rapport au match de Coupe de France (victoire 3-0 du PSG)

Pochettino : “Chaque match est différent. On sait que Lille est une équipe forte et au-delà des joueurs sur le terrain, il y a un effectif important et une équipe qui est très forte. Après la trêve internationale, il y a plusieurs questions pour savoir comment les joueurs seront après leur temps de jeu et leurs voyage avec les sélections.”

Neymar à 100% face à Lille et le Bayern ?

Pochettino : “La trêve internationale a été importante pour Neymar. Il s’est entraîné à un très haut niveau pendant ces deux semaines. Il a montré un engagement important pour cela, il a hissé son rythme de jeu et il doit maintenant jouer. On est contents de ce qu’il a fait pendant cette trêve et on verra le résultat.”

Moise Kean a-t-il les qualités pour être un titulaire au PSG ?

Pochettino : “Il montre que c’est un joueur avec un gros potentiel et aussi un présent. Il peut encore s’améliorer car il est jeune mais il montre qu’il peut jouer en pointe et comme ailier. Il a un gros potentiel.”

La position de chasseur et chassé en Ligue 1

Pochettino : “Ça ne change rien. Il y a déjà de la responsabilité au PSG car on doit gagner chaque match. Cette responsabilité existe à chaque match. Chaque match qu’on doit jouer, on doit le gagner, avoir une mentalité de gagneur et être meilleur sur le terrain pour être le plus proche de la victoire.”

L’avenir de Mbappé, un feuilleton qui peut gêner sa fin de saison ?

Pochettino : “Les choses nécessitent du temps. Kylian est concentré pour donner le meilleur à l’équipe. Il n’y a aucun problème, il donne le meilleur pour l’équipe. Je ne pense pas que sa fin de saison soit affecté par cela. Il est concentré pour donner le meilleur de lui-même à chaque match.”