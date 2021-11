22 joueurs étrangers utilisés par le PSG en Ligue 1

Le PSG caracole en tête de la Ligue 1 cette saison avec 12 victoires en 14 matches (1 nul, 1 défaite) et 11 points d’avance sur son dauphin, Nice. Les Rouge & Bleu disposent d’un effectif pléthorique et de qualité. Sur son site internet, la Ligue 1 a parlé des nationalités au sein des effectifs du championnat de France.

Et le PSG a utilisé 22 joueurs étrangers depuis le début de la saison, le nombre le plus élevé dans les cinq grands championnats européens. Dans ces 22 joueurs, il y a notamment quatre Espagnols (Rico, Bernat, Herrera, Sarabia) et quatre Argentins (Messi, Di Maria, Paredes, Icardi). Il devance le RB Leipzig (21) et Brentford (19). En ce qui concerne les joueurs Français, le PSG en a utilisé 6 cette saison en Ligue 1. Il est 19e dans ce classement juste devant Lille (4).