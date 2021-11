6 joueurs du PSG nommés aux Globe Soccer Awards

En cette fin d’année 2021, les récompenses individuelles récompensant les meilleurs joueurs de l’année écoulée sont décernées. Alors que le Ballon d’OR sera remis lundi soir, une autre récompense sera bientôt décernée. En effet, les Globe Soccer Awards ont dévoilé leur liste des finalistes pour leur titre de meilleur joueur de l’année 2021. Et dans cette liste, six joueurs du PSG sont nommés.

Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. Le défenseur brésilien est aussi nommé pour le titre de meilleur défenseur de l’année. Le PSG est également pour être le meilleur club de l’année chez les hommes et les femmes alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma concourent pour le titre de meilleur gardien. Pour voter pour les Parisiens, c’est par ici.