Trezeguet : « J’ai toujours eu un faible pour Marco Verratti »

Blessé depuis le 5 septembre, Marco Verratti a fait son retour sur les terrains mardi soir contre Manchester City (2-0). Et l’Italien a été sensationnel contre les Mancuniens. Le milieu de terrain est un joueur très important dans l’effectif du PSG et a une influence sur le jeu des Rouge & Bleu. Il y a un PSG avec et un PSG sans le Petit Hibou. David Trezeguet, ancien attaquant international, est fan de l’ancien de Pescara. « Qui est le meilleur joueur italien actuellement ? J’ai toujours eu un faible pour Marco Verratti parce que moi j’ai grandi avec Pirlo, louange le champion du monde 98 dans la Gazzetta dello Sport. Et depuis Pirlo, l’Italie n’a jamais eu un joueur aussi technique. Toutefois, ma réponse aujourd’hui est Federico Chiesa. »