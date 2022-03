Après le match entre Monaco et le PSG en Ligue 1 dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé vont rejoindre l’Equipe de France pour jouer deux matches amicaux contre la Côte d’Ivoire le 25 mars et l’Afrique du Sud, le 29. Présent en conférence de presse après avoir annoncé sa liste pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a été questionné sur l’avenir du numéro 7 parisien. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, il est fortement annoncé du côté du Real Madrid. Le sélectionneur des Bleus n’a pas de préférence pour le futur de son attaquant.

« Je n’ai pas de préférence, je n’ai pas d’avis, il décidera et de toute façon, quoiqu’il décidera, il n’y aura aucun impact sur l’équipe de France. Ça sera sa décision et celle de sa famille. Je n’ai pas d’infos, assure le sélectionneur en conférence de presse. Je pense qu’il y a d’autres joueurs qui doivent être plus inquiets que Kylian. Au niveau où il est, pas de raison qu’il y ait des incidences sur l’équipe de France.«