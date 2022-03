Kimpembe et la chance de jouer avec de très grands joueurs

Dans trois jours, le PSG affronte le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Dominateurs et vainqueurs dans les dernières minutes lors du match aller grâce à Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu voudront rééditer cette performance sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Presnel Kimpembe a hâte de jouer cette rencontre.

« On est tous très pressés et enthousiastes de pouvoir jouer des matches comme ça. C’est aussi pour ça que l’on fait ce métier. Il va falloir être prêt pour faire un gros match face à cette équipe de Madrid, assure le titi du PSG dans une interview accordée à BeIN Sports. Jouer avec les plus grandes stars du monde ? Si on m’avait dit ça, il y a dix ans j’aurais dit non parce que le club a évolué. On a eu des joueurs de classe mondiale ici. J’ai eu l’opportunité de m’entraîner avec David Beckham, joué avec Zlatan, Maxwell, Motta. Forcément, ce sont des grands noms dans le monde du football. Aujourdhui, j‘ai la chance de jouer et m’entraîner avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé. On apprend tous les jours avec des joueurs comme ça, qui sont des exemples. Ils sont sérieux, professionnels.«

Côtoyer ces grands joueurs lui a permis d’évoluer dans sa mentalité explique le vice-capitaine du PSG. « Quand tu vois des choses comme ça, tu te dis que toi aussi arriver à l’heure, même si ce n’est pas le cas pour moi (rire). Moi, je suis un peu plus vieux (26 ans), j’ai cette expérience-là. Mais pour les plus jeunes qui arrivent dans un vestiaire et un groupe comme ça, c’est fascinant de voir des joueurs comme ça.«