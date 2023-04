Après sa victoire contre Nice (0-2) samedi soir, les joueurs du PSG ont fait leur retour à l’entraînement ce mardi. Une séance à laquelle n’a pas participé Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est dans une méforme ces dernières semaines. Le numéro 7 du PSG reste sur trois matches de suite sans marquer, chose très rare pour lui. Auteur d’un mauvais match contre Nice le week-end dernier, Christophe Galtier avait expliqué que l’international français avait joué diminué. Ce mardi, les Parisiens retrouvaient le chemin de l’entraînement. Et Kylian Mbappé n’a pas participé à cette dernière.

Mbappé est resté aux soins

Selon les informations de l’Equipe et de RMC Sport, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été touché à une hanche avant le match contre les Niçois. Malgré ça, il avait tout de même voulu jouer ce match très important pour la course au titre. Ce mardi, il est resté aux soins. Les deux médias ne disent pas si Mbappé est incertain pour le choc entre le PSG et Lens, les deux premiers de Ligue 1, qui se joue au Parc des Princes samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot). Malgré sa mauvaise passe, RMC Sport explique que les habitués du Camp des Loges indiquent « qu’il n’a pas changé et qu’il va revenir très fort pour aller chercher un nouveau titre de champion de France et de meilleur buteur de Ligue 1.«