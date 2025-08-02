À J-11 de PSG-Tottenham, Heung-min Son annonce son envie de départ

Avant d’affronter le PSG en SuperCoupe d’Europe le 13 août prochain, Tottenham ne pourra pas compter sur son capitaine Heung-min Son, qui a annoncé son envie de départ.

En pleine préparation en Corée du Sud avec Tottenham, le capitaine des Spurs, Heung-min Son, a fait une grande annonce. Après dix années au club, l’international sud-coréen a annoncé son envie de départ cet été, lui dont le contrat prend fin en juin 2026.

Vers un départ en MLS

Lors d’une conférence de presse, le joueur de 33 ans s’est exprimé sur son choix : « Avant de commencer la conférence de presse, je voulais dire que j’ai décidé de quitter le club cet été. C’était la décision la plus difficile de ma carrière. Des souvenirs tellement incroyables. J’ai besoin d’un nouvel environnement pour me dépasser. J’ai besoin d’un peu de changement, dix ans c’est long. Je suis venu dans le nord de Londres alors que j’étais un gamin, 23 ans, tellement jeune. Je quitte ce club comme un homme, un homme vraiment fier », a déclaré Heung-min Son devant les journalistes à Séoul. Il a également précisé que le club londonien allait lui apporter son aide pour faciliter son départ. En dix ans, il aura disputé plus de 450 matches (173 buts). Devenu capitaine du club londonien à l’été 2023, suite au départ d’Harry Kane, le Sud-Coréen sort d’une saison difficile où il a été souvent blessé.

Présent à ses côtés au moment de cette annonce, l’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, a également donné son ressenti : « Personnellement, j’aurais adoré travailler avec cette personne et ce joueur fantastique. Il est une vraie légende des Spurs à tous les niveaux, l’un des meilleurs à avoir joué en Premier League. » L’ancien du Bayer Leverkusen ne devrait donc pas être de la partie pour affronter le PSG le 13 août prochain à Udine (Italie) dans le cadre de la SuperCoupe d’Europe. D’après Fabrizio Romano, l’international sud-coréen est sur le point de rejoindre la MLS. Le Los Angeles FC est optimiste pour l’arrivée de l’attaquant de 33 ans. L’accord est déjà très avancé et les choses vont s’accélérer suite à l’annonce du joueur.