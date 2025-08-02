Le programme des joueurs du PSG pour être prêts pour Tottenham

Le 13 aout, le PSG affronte Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Après une saison à rallonge, les Parisiens suivent un programme spécifique pour être prêts contre les Spurs.

Le PSG a terminé sa saison 2024-2025 le 13 juillet dernier après la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. Pile un mois plus tard, il affronte un autre club londonien, Tottenham, cette fois-ci lors de la Supercoupe d’Europe. Si les Spurs ont commencé leur préparation à l’exercice 2025-2026 depuis plus d’un mois, le champion d’Europe va lui l’entamer le 6 août. Il pourrait donc y avoir un déficit physique entre les deux. Pour combler ce dernier, les joueurs de Luis Enrique suivent un programme spécifique durant leurs vacances comme le rapporte Le Parisien. « Les Spurs, qui n’étaient pas concernés par la Coupe du monde des clubs, ont pu bâtir un programme consistant dans le but d’arriver en forme face aux champions d’Europe. Ce sera, aussi, l’objectif des Parisiens, assoiffés de trophées, qui voudront reprendre leur marche en avant un mois tout pile après la lourde défaite contre Chelsea (0-3) dans le New Jersey. »

A voir aussi : PSG – Gonçalo Ramos a débuté sa préparation d’avant-saison

Les joueurs du PSG ont reçu un programme très précis qui devrait favoriser une reprise à haute intensité dès la semaine prochaine

Le quotidien francilien indique que les joueurs du PSG ont reçu un programme très précis qui devrait favoriser une reprise à haute intensité dès la semaine prochaine. Le souhait de Luis Enrique et son staff va être d’augmenter les charges de travail suffisamment tôt pour avoir une équipe compétitive dès la mi-août. Le Parisien avance que depuis le 28 juillet, les joueurs ont attaqué le fameux programme que leur ont concocté les membres de la cellule performance. Il est personnalisé et varie en fonction des besoins et des dispositions de chacun. « Encore éparpillés aux quatre coins du monde, les Parisiens ont effectivement repris les exercices avec un tronc commun basé sur des courses, du gainage, de la musculation, du vélo, de la circulation de balle et quelques frappes devant une cage amovible ou sur un terrain pour ceux qui en ont à proximité de leur lieu de vacances. » Depuis plusieurs semaines, le staff joue sur des détails pour avoir le meilleur dosage entre effort physique et repos mental en vue de la Supercoupe d’Europe.











