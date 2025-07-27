Tel : « Le PSG est l’une des raisons pour lesquelles on travaille dur »

Le PSG va entamer sa saison 2025-2026 le 13 aout prochain avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Mathys Tel, attaquant des Spurs, attend avec impatience ce match.

Après sa saison 2024-2025 historique, le PSG va tenter de commencer son exercice 2025-2026 avec un trophée, la Supercoupe d’Europe. Le 13 août prochain (21 heures, Canal Plus), le club de la capitale affrontera Tottenham, vainqueur de la dernière Ligue Europa. Après une saison éprouvante terminée le 13 juillet dernier avec la finale perdue de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), le PSG va retrouver le chemin de l’entraînement le 6 aout prochain. Ils auront une semaine pour préparer le choc contre les Spurs. Mathys Tel, attaquant français de Tottenham, attend avec impatience cette confrontation avec le champion d’Europe.

A voir aussi : PSG : Le calendrier de Tottenham jusqu’à la Supercoupe de l’UEFA

« Pour moi, toute équipe est battable »

« Le PSG est l’une des raisons pour lesquelles on travaille dur. Au-delà du fait qu’on s’apprête à vivre une grande saison, ce sera notre premier match officiel. Même si des matchs amicaux sont prévus, ils doivent être pris au sérieux. C’est l’occasion pour nous de débuter avec un titre et de lancer la saison de la meilleure des manières. Pour moi, toute équipe est battable. On va essayer de bien travailler, d’apprendre de notre adversaire et d’être prêts à les affronter. Je viens de Paris, donc j’ai beaucoup de copains supporters du PSG. On se taquine, on se lance des petites blagues, c’est assez marrant, lance l’ancien joueur du Bayern Munich dans une interview accordée à Canal Plus. On abordera ce match comme tous les autres, même si c’est une finale, avec humilité et modestie. C’est aussi une occasion de montrer qu’on est prêt à entamer cette nouvelle saison et de prouver que Tottenham n’est pas un simple club : c’est un grand club avec beaucoup d’ambition. »