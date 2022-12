Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), la 17e journée de Ligue 1 offrira un choc entre le PSG et le RC Lens. Une belle affiche pour entamer l’année 2023.

Pour le premier jour de la nouvelle année civile, le PSG aura un gros test à passer sur la pelouse du RC Lens. Sans Neymar Jr (suspendu) et Lionel Messi (de retour le 2 ou 3 janvier) et avec quelques incertitudes sur les présences de Juan Bernat, Renato Sanches et Hugo Ekitike, Christophe Galtier devra bricoler en attaque pour affronter le dauphin des Rouge & Bleu. Avec sept points d’avance au classement, le club parisien aura l’occasion de prendre une belle avance sur son concurrent mais affrontera une équipe lensoise toujours difficile à manoeuvrer. Depuis la remontée des Sang & Or dans l’élite en 2020, le PSG possède un bilan d’une victoire, deux matches nuls et une défaite et n’a pas réussi à s’imposer au Stade Bollaert (un nul et un revers).

🚨 | Hugo Ekitike était absent de l'entraînement du jour suite à un coup reçu au genou contre Strasbourg et a été préservé « par précaution » ❌🇫🇷



L'Équipe #PSG

« À nous de répondre, de tous être à notre niveau »

Et avant cette rencontre, le milieu de terrain du RC Lens, Salis Abdul Samed, s’est exprimé sur ce choc face aux champions de France en titre, dans un entretien à la Voix du Nord : « Depuis que je suis arrivé, on continue de travailler de la même façon, dur, je n’ai pas vu un joueur baisser la tête. On est tous concentrés, on veut vraiment jouer l’Europe, c’est notre objectif. Quand je suis arrivé, ils disaient ‘ça fait deux ans qu’on la rate de peu.’ Je veux aider l’équipe pour qu’on la joue. On veut reproduire ce qu’on a fait sur les 16 premiers matches. Je ne suis pas trop sur les réseaux mais je vois bien ce qu’il se passe autour de Lens – PSG et je sais ce que représente Paris. Les stats des deux équipes ne sont pas très éloignées, ça veut dire que les Parisiens savent que c’est toujours un peu dur de gagner contre Lens, ils vont venir à fond. À nous de répondre, de tous être à notre niveau. C’est un grand match. »

Pour espérer ramener un résultat positif de son déplacement à Lens, le PSG devra montrer un meilleur visage au milieu de terrain que face au RC Strasbourg (2-1). Surtout qu’ils feront face à l’un des joueurs phare des Sang & Or, Seko Fofona, ciblé par le PSG l’été dernier et qui a souvent mis en difficulté les Rouge & Bleu lors des dernières confrontations. Dans cet entretien, Salis Abdul Samed s’est exprimé sur sa relation dans l’entrejeu avec l’international ivoirien : « Je suis plus défensif, même si parfois je monte. J’écoute le coach qui me demande de la défense pour laisser Seko être plus offensif. Je me sens bien parce que c’est où je veux jouer. J’aime défendre, aider l’attaque, essayer de récupérer les ballons… Le coach m’a mis en confiance. Ça me va bien, un coach comme ça, qui met le cadre et laisse le joueur libre. C’est joue ton football, si tu ne fais pas bien ce qu’il demande, tu sors. »