Les raisons d’un mercato hivernal qui s’annonce calme au PSG

Malgré un mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le PSG ne compte pas se montrer actif et devrait laisser une opportunité à ses jeunes lors de cette deuxième partie de saison 2022-2023.

Ce vendredi, Christophe Galtier s’est montré assez clair sur les intentions du PSG lors de la prochaine fenêtre des transferts : « Je suis très heureux et satisfait de mon effectif. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. À l’heure actuelle, on n’a pas de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu’ils sont bien ici. Mais ce n’est que l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matches. Il peut se présenter un joueur pas satisfait de son temps de jeu et on peut discuter des possibilités. » Pourtant l’été dernier, le club parisien avait travaillé pendant de nombreux mois sur l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire. Mais avec le changement de système et la progression d’El Chadaille Bitshiabu, ce secteur de jeu ne devrait pas être amélioré lors du mois de janvier. Et comme le rapporte L’Equipe, deux raisons expliquent actuellement le choix du PSG de ne pas se montrer actif lors du mercato hivernal.

🛑 | La politique du PSG est claire : permettre aux meilleurs titis d’avoir l’opportunité de jouer lors de la 2e partie de saison 💎❤️💙



📲 L’Équipe pic.twitter.com/XppGosXGVs — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 30, 2022

Le PSG toujours contraint par le fair-play financier

Premièrement, l’aspect économique. Depuis cet été, « le PSG a été contraint par le fair-play financier de réduire de 30 % sa masse salariale. » Et avec 54 joueurs sous contrat, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, avait un gros travail à réaliser. « Les finances contrôlées du club empêchent donc le Portugais d’avoir une liberté totale de recrutement. Ce qui a déjà été le cas l’été dernier et ce qui explique l’arrivée de certains joueurs à moindre coût », rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour. De plus, le club parisien ne souhaite pas empiler les joueurs. Par le passé, le nombre conséquent de joueurs présents dans l’effectif « avait fini par créer des conflits internes. » Christophe Galtier et Luis Campos désirent rester avec un groupe de 22 joueurs plus 5 ou 6 jeunes. « La politique du club est assumée : permettre aux meilleurs éléments du centre de formation d’avoir l’opportunité de s’exprimer. »

Ainsi, à l’exception de Keylor Navas, une arrivée dépendra obligatoirement d’un départ. Le club parisien ne s’opposera pas à la volonté de ses joueurs désireux de vivre une nouvelle aventure, « à condition de s’y retrouver financièrement. » Ainsi, le board des Rouge & Bleu a déjà ciblé les profils adéquats pour remplacer d’éventuels départs, précise L’Equipe. « Dans le même temps, Campos avance ses pions pour l’été prochain, notamment sur certains joueurs en fin de contrat » et travaille également sur les prolongations de contrat de plusieurs joueurs cadres comme Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et pour travailler de manière optimale, le dirigeant portugais a commencé à structurer sa cellule de recrutement avec la prochaine arrivée de Pasquale Sensibile (ex-Galatasaray) début janvier, conclut L’E.