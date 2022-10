Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur ACA / PSG

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace en Corse afin d’y affronter l’AC Ajaccio. Sur la pelouse du Stade François Coty, le club de la capitale a l’occasion de prendre six points d’avance sur son dauphin le FC Lorient, et ainsi s’assurer de préserver sa première place au classement à la fin du week-end.

C’est ce vendredi (21h00 sur Prime Video) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats que le PSG voyage à Ajaccio. Ce soir au Stade François Coty, les deux clubs s’affronteront pour la 20e fois au cours d’un match officiel. Le bilan est légèrement en faveur du Paris Saint-Germain avec sept victoires, huit nuls et quatre défaites. En terme de série, les Rouge & Bleu ne se sont plus inclinés face à l’AC Ajaccio depuis sept rencontres (quatre victoires et trois nuls). La dernière confrontation entre Ajacciens et Parisiens remonte au 17 décembre 2014, et la victoire du PSG en 8e de finale de la Coupe de la Ligue sur le score de 1-3 sur l’île de beauté. C’est donc huit ans plus tard que les deux écuries vont se retrouver, et le nom du meilleur buteur parisien face à l’ACA image parfaitement le temps passé depuis la dernière confrontation. En effet, c’est Kevin Gameiro qui est le joueur du PSG qui a fait trembler le plus de fois les filets face aux Corses d’Ajaccio. L’ancien attaquant parisien compte trois buts dans l’histoire de ce match (triplé le 16 octobre 2011) et devance ainsi Edinson Cavani et Pedro Miguel Pauleta (deux buts). Dans l’histoire, huit joueurs ont porté le maillot des deux clubs : André Luiz, Dominique Baratelli, Kaba Diawara, Sylvain Leandri, Patrice Loko, François M’Pelé, Romain Rocchi et Bruno Rodriguez.

Les enjeux

Le premier des enjeux est simple : poursuivre la série d’invincibilité en cours en championnat. En effet, le PSG surfe actuellement sur une série de vingt matchs (quinze victoires et cinq nuls) sans connaître la défaite en Ligue 1 Uber Eats. En 2022-2023, les hommes de Christophe Galtier demeurent invaincus à l’échelle nationale (neuf victoires et deux nuls), et auront à cœur de poursuivre cette série en cours, ainsi que de préserver leur première place au classement.

Toutes compétitions confondues, le PSG compte actuellement vingt-cinq matchs sans défaite. La dernière déconvenue remonte au 20 mars dernier (0-3) au Stade Louis II face à l’AS Monaco. S’ils ne s’inclinent pas ce soir face à l’AC Ajaccio, les Parisiens seront à la tête de la troisième série d’invincibilité de l’histoire du club avec vingt-six matchs sans perdre, à égalité avec celle de la saison 1985-1986. La série de match sans défaite la plus importante est celle de trente-sept rencontres sans déroute, réalisée entre août 1993 et avril 1994.

Les clés du match

Pour ce déplacement au Stade François Coty d’Ajaccio, le Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur une défense qui ne flanche pas à l’extérieur : seulement un but encaissé (victoire 1-7 face au LOSC le 7 août dernier). Après six voyages en championnat, le PSG a battu son record de buts concédés des saisons 1991-1992, 2007-2008, et 2015-2016 (deux buts encaissés).

Neymar absent, c’est Kylian Mbappé et Leo Messi qui devraient occuper le front de l’attaque. La Pulga a inscrit deux des quatre derniers buts du PSG en championnat. De son côté, le numéro 7 parisien a marqué à trente-six reprises en matchs officiels en 2022. Il pourrait profiter de ce déplacement en Corse afin d’améliorer ce nombre, tant il est efficace à l’extérieur avec treize buts lors des dix derniers voyages des Rouge & Bleu.

