Tuchel surpris par la rumeur Lucas Hernandez au PSG

Le PSG compte bien affoler le marché des transferts cet été pour renforcer son effectif. Et Luis Campos veut absolument renforcer la défense avec des joueurs d’expérience comme Lucas Hernandez.

Après une saison 2022-2023 jugée décevante sur de nombreux aspects, le PSG compte bien combler ses lacunes lors de la prochaine fenêtre des transferts. Au poste de défenseur, Luis Campos souhaite renforcer l’effectif avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Et concernant le dernier cité, L’Equipe annonçait ce jeudi qu’un accord de principe existait entre le club parisien et l’international français. Une information rapidement démentie par la presse allemande alors que le champion du Monde 2018 discute actuellement pour étendre son contrat en Bavière qui prendra fin en juin 2024.

Lucas Hernandez dans les plans de Thomas Tuchel pour la saison prochaine

Arrivé sur le banc du Bayern Munich il y a deux mois, Thomas Tuchel a tenu à réagir à cette rumeur autour de Lucas Hernandez, en conférence de presse ce vendredi. Et l’ancien coach du PSG compte sur le Français de 27 ans pour la saison prochaine, dans des propos rapportés par Eurosport. « J’ai vu qu’il y avait certains titres dans la presse, ça m’a un peu surpris. Je ne sais pas si c’est la vérité ou pas. Tout ce que je peux dire, c’est que dans mes plans et dans ceux du Bayern, il joue un rôle prééminent. Je l’ai dit il y a deux semaines. C’est un joueur cadre et ça n’a pas changé. Lucas Hernandez de retour dans le groupe face à Cologne ? Lucas ne sera pas dans l’équipe demain. Il serait plus qu’irresponsable de l’inclure. Il ne s’est entraîné que partiellement et sans contact (après sa rupture des ligaments au genou en novembre dernier). Lucas a établi ici un nouveau record avec le temps qu’il a passé en rééducation après sa blessure. Ce serait plus qu’irresponsable. »