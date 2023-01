Arrivé au PSG durant l’été 2021, Lionel Messi devrait poursuivre l’aventure parisienne pour encore au moins un an.

Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi avait rejoint le PSG – libre de tout contrat – lors de l’été 2021. Un tel changement de vie l’a perturbé lors de sa première saison au sein des Rouge & Bleu, lui qui était méconnaissable sur le terrain. Pour sa deuxième année sous le maillot du PSG, l’international argentin a retrouvé son niveau et affiche des statistiques dignes de ses meilleures saisons avec le FC Barcelone (13 buts, 14 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues). En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait poursuivre au moins un an avec les Rouge & Bleu.

Il devrait prolonger un an

Guillem Ballague, biographe du numéro 30 du PSG, expliquait que ce dernier et les dirigeants parisiens étaient proches de trouver un accord pour une prolongation de contrat de la Pulga. Une réunion devant avoir lieu dans les prochaines semaines entre les deux parties pour finaliser le deal. Ce samedi soir, Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports, va plus loin en expliquant que le PSG et Lionel Messi ont trouvé un accord de principe pour la prolongation de contrat d’un an du champion du monde. Cela est très avancé et ça ne devrait pas tarder à être officialisé assure Gaston Edul. Les rumeurs le menant en Arabie saoudite ou aux États-Unis ne sont pas vraies assure le journaliste. Lionel Messi veut tout faire pour remporter la Ligue des Champions et la suivante. Pour l’été 2024, il n’a pas encore pris de décision conclut Gaston Edul.