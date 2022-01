L’opération dégraissage se poursuite du côté du PSG qui serait proche de se séparer d’un deuxième joueur lors de ce mercato hivernal. Après le départ de Rafinha pour un prêt de six mois sans option d’achat du côté de la Real Sociedad, un autre joueur de l’effectif pourrait aussi faire ses valises direction l’Espagne.

En effet selon les informations de RMC Sport, Sergio Rico et Majorque auraient trouvé un accord. Désormais troisième dans la hiérarchie des gardiens de but, et auteur seulement de quelques minutes de jeu en Ligue 1 face à Nantes, l’ancien joueur de Séville a son avenir complètement bouché avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas à son poste. Pour une arrivée chez le seizième de la Liga, des détails doivent être encore à travailler. Le média explique que « l’accord entre les deux formations pour le prêt du joueur n’est pas encore total. » Ces détails seraient en lien avec le pourcentage du salaire qui sera pris en charge par le PSG et celui pris par Majorque. S’ils restent encore quelques tractations entre les deux clubs, il semblerait bien que le club de la capitale va compter un nouveau départ d’un de ses « indésirables ».