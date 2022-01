Mbappé « plus réceptif que jamais » à l’idée de rester au PSG

Nous ne sommes qu’au mois de janvier 2022 et pourtant le mercato estival à venir est déjà au coeur des discussions. Beaucoup de noms sont en train de filtrer depuis quelques jours / semaines pour une arrivée dans la capitale. Le média ESPN via son journaliste Julien Laurens, fait un point complet sur les dossiers chauds qui agitent le PSG.

Selon le site internet, la confiance grandirait au sein de la direction parisienne de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. La famille du joueur est en contact permanent avec le club de la capitale et les dernières discussions autour d’une prolongation autour d’une durée courte ont été jugées comme « positives ». Selon certaines sources, le Paris Saint-Germain serait aussi optimiste car l’international français est « plus réceptif que jamais » sur la possibilité de rester à Paris « un peu plus longuement ».

Côté madrilène, on est « toujours confiant » sur le fait de signer l’attaquant Rouge & Bleu cet été. Un des facteurs positifs, est le fait que Kylian Mbappé ait maintenant trouvé le rôle qu’il a toujours voulu au PSG. Il est devenu un leader à part entière de l’équipe malgré la présence de stars comme Neymar, Sergio Ramos ou encore Leo Messi.

De plus, le média nous informe que l’arrivée potentielle de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain la saison prochaine pourrait être un autre facteur qui pourrait influencer la décision de l’attaquant de prolonger son séjour chez les Rouge & Bleu. Selon eux, le PSG a pris contact avec Zidane « en cas de départ de Mauricio Pochettino à Manchester United à la fin de la saison. » Travailler avec une de ses idoles pourrait l’encourager à rester plus longtemps à Paris.

Enfin, le club de la capitale travaillerait sur les arrivées de Paul Pogba et de Frank Kessie à l’été 2022. Les deux milieux de terrain pourraient arriver libre de tout contrat, et pourrait aussi « convaincre » Mbappé de voir que « le club travaille dans le bon sens ». ESPN conclut son article en expliquant que le joueur ne prendra aucune décision avant la double confrontation en Ligue des Champions.