Accord PSG-Skriniar pour une arrivée l’été prochain

Le PSG semble avoir trouvé son nouveau défenseur central pour la saison prochaine en la personne de Milan Skriniar. Un accord a été trouvé pour une arrivée l’été prochain, mais le PSG va essayer de convaincre l’Inter de le laisser partir cet hiver.

Alors que Le PSG avait tout tenté pour recruter Milan Skriniar l’été dernier, il s’était heurté à l’exigence de l’Inter Milan qui demandait 80 millions d’euros pour lâcher son défenseur central. L’international slovaque était resté en Italie mais ce n’est que partie remise pour les Rouge & Bleu. En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar aurait donné son accord pour rejoindre le PSG l’été prochain à l’issue de son contrat à l’Inter selon les informations de Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano. Ce dernier explique même que le défenseur central peut être considéré comme un nouveau joueur du PSG à partir de juillet 2023. Mais selon les deux experts du mercato, le club de la capitale aimerait le faire signer d’ici la fin du mercato hivernal. Fabrizio Romano explique aussi que Manchester United et Tottenham, placés dans les clubs intéressés par Skriniar, n’ont jamais été proches de le signer.

Une offre de 10 millions d’euros du PSG

Le PSG aurait soumis une offre de 10 millions d’euros à l’Inter pour racheter les six derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Une offre qui aurait été repoussé par les Nerazzurri, qui souhaiteraient récupérer 20 millions d’euros dans la transaction. De son coté, RMC Sport indique que le PSG négocie avec l‘Inter pour recruter Milan Skriniar dès cet hiver. Le club milanais en demande 20 millions d’euros plus des bonus, mais Paris ne veut pas s’aligner sur cette demande « et négocie tout en étant optimiste sur la signature de Skriniar avant mardi soir. » Selon Di Marzio, l’Inter se serait déjà penché sur les possibles remplaçants de son numéro 37. Les noms de Tiago Djalò et Victor Lindelof ont été avancés. Pour le premier, Lille ne veut pas le vendre cet hiver alors que pour le second, Manchester United ne veut pas entendre parler d’un prêt, la solution envisagée par le club milanais.