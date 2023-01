Le PSG suit toujours de très près la situation de Milan Skriniar. Une offre devrait même être formulée à l’Inter dans les toutes prochaines heures.

Est-ce qu’on aura enfin droit à l’épilogue du feuilleton Milan Skriniar ? Rien n’est moins sûr. Le défenseur, qui ne souhaite nullement prolonger avec l’Inter, sera libre dans six mois. Une aubaine pour le PSG qui se trouve sur ce dossier depuis un très long moment.

Une offre de 15 millions à venir ?

Et depuis ce mois de janvier, cette piste est repartie de plus belle. Plusieurs sources faisaient même état d’une offre du club de la capitale afin d’attirer Milan Skriniar dès cet hiver. D’autres sources nous expliquaient, en revanche, que les Rouge et Bleu devraient attendre que le bail de l’international slovaque prenne fin dans l’optique de l’attirer libre en juin. Et ce jour, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, nous indique que ce serait finalement la première option qui a pris le pas sur l’autre. En effet, selon cette source, le PSG préparerait une proposition de 15 millions d’euros pour recruter Milan Skriniar. Ce dernier, toujours selon Florian Pletenberg, aurait d’ores et déjà acté un accord contractuel avec l’écurie hexagonale. Reste à voir si les Nerazzurri accepteront de lâcher leur taulier dans les prochains jours. Au vu de la situation exposée plus haut, l’Inter aurait beaucoup à perdre, financièrement parlant, en ne vendant pas leur joueur durant ce mois de janvier. Surtout que les caisses lombardes ne sont nullement au meilleur de leur forme…