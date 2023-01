Revue de Presse PSG : Marathon, Mbappé et le Parc, Malcom…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 janvier 2023. Le match contre Reims qui lance le marathon de février, la piste Malcom toujours d’actualité, Kylian Mbappé qui a déjà conquis le Parc, la discipline instaurée par Christophe Galtier et Luis Campos…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les règles de discipline instaurées par Christophe Galtier et Luis Campos dans le vestiaire du PSG. Lorsque les deux hommes sont arrivés à Paris, ils ont « fait un constat : celui d’un groupe manquant d’unité, marqué par les tiraillements entre les francophones (ou affiliés) et les Sud-Américains. » Ils se sont efforcés à redonner de l’harmonie au groupe indique le quotidien sportif. L’entraîneur parisien « cultive une forme de proximité avec ses joueurs. N’hésitant pas, au-delà des rendez-vous dans son bureau, à échanger par SMS. Galtier n’entre pas dans un conflit direct et entretient l’art du compromis. » L’Equipe explique que la plupart des demandes des joueurs, le plus souvent portées par Marquinhos, concernent les jours de congé. « Luis Campos a un rôle central. Les deux hommes règlent le cadre disciplinaire. En cas de situation de tension, c’est le duo qui reçoit l’interlocuteur qui en est à l’origine« , explique le quotidien sportif. Même s’ils n’ont pas été confrontés à gérer des situations de très fortes tensions, à « l’exception du « penaltygate » du mois d’août contre Montpellier« , les deux hommes ont deux règles pour gérer ces situations : Réagir rapidement et ne laisser apparaître aucune dissension. L’Equipe prend l’exemple de l’épisode du capitanat et de la réaction de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux. Le défenseur central a été reçu le lendemain par Luis Campos et Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG a reconnu une erreur de communication mais les deux dirigeants parisiens ont « fait valoir un argument : « Est-ce que tu aimerais qu’en cas de mauvaise passe, on te cible en conférence de presse ? » Une manière reprocher au champion du monde 2018 d’avoir affiché ses états d’âme sur les réseaux sociaux et de le replacer face à ses responsabilités. » Une méthode qui passe bien auprès des joueurs assure le quotidien sportif. La communication directe en tête à tête est appréciée. Christophe Galtier sait aussi « adapter certaines règles. » Par exemple, lorsqu’il y a des semaines à trois matches, les petits-déjeuners communs ne sont plus obligatoires sur certaines journées pour que les joueurs profitent de leur famille. « Cette gestion de la discipline a permis de retrouver une certaine harmonie dans le vestiaire parisien. Sans que les maux détectés en début de saison aient complètement disparu« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui évoque aussi le lancement, avec le match contre Reims, d’un marathon de tous les dangers pour le PSG en février. Avec des matches tous les quatre jours, des chocs à la pelle, Christophe Galtier sait « qu’il va devoir protéger les physiques. » La décision de ménager Nuno Mendes pour le match de ce soir, lui qui revient d’une longue absence, a été actée depuis quelque temps assure l’Equipe. Depuis le retour à la compétition, les Parisiens « ne semblent pas gérer grand-chose sur le terrain. » Le quotidien sportif indique que le retour de Marco Verratti devrait permettre au PSG de retrouver un peu plus de maîtrise au milieu de terrain et de réactivité quand le PSG n’aura pas le ballon. Le milieu de terrain est un enjeu majeur pour son coach « qui sait dans quelles proportions sa formation change de visage avec ou sans lui.«

Un marathon aussi évoqué dans le Parisien du jour. Dans son édito, le journaliste Adrien Chantegrelet explique que le PSG voudra réenclencher une dynamique positive en Ligue 1 face à Reims afin de lancer de la meilleure des manières son mois de février infernal. Entre ce dimanche et le 8 mars prochain, jour de huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG peut jouer potentiellement onze matches (en cas de qualification en quart de finale de la Coupe de France). Avec « Marseille par deux fois (en Ligue 1 et en Coupe de France), l’AS Monaco, le Bayern Munich, Lille… Le menu, trois étoiles, est copieux pour une équipe pas toujours inspirée quand elle voit la route s’élever devant elle. » Christophe Galtier et son staff ont maximisé la période précédant ce marathon en travaillant tactiquement et physiquement, indique le quotidien francilien.

Le Parisien qui évoque aussi la relation entre Kylian Mbappé et le public du Parc des Princes. Une relation qui est faite de haut et de bas depuis son arrivée au PSG en 2017 « même si le public semble enfin l’avoir véritablement adopté depuis quelques semaines. » Un mois après sa dernière apparition sur la pelouse du Parc, Kylian Mbappé va pouvoir constater que sa cote d’amour auprès des supporters du PSG est intacte. Depuis le match contre Strasbourg le 28 décembre dernier, il a un chant à son honneur, une chose rare rappelle le Parisien. « L’initiative témoigne du changement de statut de Mbappé auprès des fans parisiens ayant alterné entre indifférence, satisfaction et mécontentement à son égard. » Le quotidien francilien rapelle que la saison dernière, il avait essuyé des sifflets lors de l’annonce de son nom en début de saison en raison de son incertitude sur son avenir et son potentiel transfert au Real Madrid. Speaker historique du PSG, Michel Montana, estime que cet épisode a été oublié. « On a oublié tout ce qui a pu se dire. Le Parc a besoin d’être convaincu et désormais il l’est à tous les niveaux avec Kylian. On sent qu’il y a un cap qui est passé et qu’il a pris une importance. Il met tout le monde d’accord. » Pour Jimmy Algerino, les performances de Kylian Mbappé à la Coupe du monde et surtout le destin cruel de la finale ont changé la vision des supporters du PSG envers leur numéro 7. « Elle a rendu Mbappé encore plus humain« , assure l’ancien du PSG. Les supporters parisiens espèrent une chose, qu’il batte le record de buts d’Edinson Cavani au Parc des Princes. « C’est quelque chose à laquelle je réfléchis très sérieusement, indique Michel Montana au Parisien. Jamais je n’aurais imaginé qu’il rattrape Cavani à cette vitesse. Il est dans une autre dimension. C’est hallucinant« , conclut le speaker des Rouge & Bleu.

L’Equipe fait enfin un point sur le mercato du PSG. La piste Rayan Cherki est toujours d’actualité même si « les dirigeants ne se font plus beaucoup d’espoir. » Les Parisiens resteront tout de même à l’affut jusqu’à mardi soir, quoi qu’il arrive. En attendant, Luis Campos a tenté de concrétiser la piste menant à Malcom. Les discussions entre les différentes parties se sont poursuivies hier sans que cela ne débouche sur une offre concrète, assure le quotidien sportif. « Après avoir réfléchi à activer la nouvelle réglementation de la FIFA, permettant à un étranger évoluent dans le championnat russe de se libérer temporairement, le PSG n’utilisera pas cette méthode. » Le club parisien a de bons rapports avec son homologue du Zénith Saint-Pétersbourg et il veut trouver une solution qui convienne à tout le monde. L’hypothèse d’un prêt avec ou sans option d’achat est sur la table. Luis Campos pourrait dégainer une offre ce dimanche assure l’Equipe. « Les dirigeants parisiens travaillent-ils une 3e piste discrètement ? L’hypothèse n’est pas à écarter« , assure le quotidien sportif qui rappelle que les noms de Zaccagni et Arda Güler avaient été étudiés ces dernières semaines.

En ce qui concerne le dossier Milan Skriniar, qui a donné pour rejoindre le PSG à l’issue de son contrat avec l’Inter Milan, le conseiller sportif espère boucler son arrivée d’ici mardi. Le dirigeant portugais poursuit aussi les négociations avec Nottingham Forest pour Keylor Navas. Le club anglais aurait formulé une offre de prêt sans option d’achat mais avec la prise en charge de la moitié du salaire du gardien. « Cette proposition peut convenir au PSG qui doit régler avant cela ses problèmes de prêts« , note l’Equipe. En effet, il a déjà prêté huit joueurs cette saison à l’étranger et il a atteint la limite. Mais un joueur dans cette situation devrait casser son prêt et revenir à Paris « sans que le nom ne filtre pour le moment.«