Le PSG et le Bayern se font face ce mercredi soir pour le compte de la rencontre retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions (21h00, Canal+ / RMC Sport 1). Et pour ce choc au sommet, Christophe Galtier devrait miser sur du classique pour sa composition de départ.

Après un revers frustrant concédé le 14 février dernier au Parc des Princes, le PSG a de nouveau rendez-vous avec le Bayern Munich. Pas dans la situation la plus aisée, vous en conviendrez, les Parisiens sont condamnés à obtenir un résultat probant dans l’enceinte de l’Allianz Arena. Il faudra, pour se faire, offrir une prestation aboutie.

Du classique en vue pour Christophe Galtier

Le tout sera donc de confirmer certaines des belles prédispositions que l’on a pu observer au cours des derniers matches. D’ailleurs, Christophe Galtier peut souffler. En effet, alors que plusieurs joueurs étaient incertains, à l’image de Marquinhos, Nordi Mukiele ou Achraf Hakimi, les trois hommes sont finalement bien présents. Mieux, deux d’entre eux devraient bel et bien être titulaires, comme nous le révèle L’Équipe. En ce sens, le capitaine rouge et bleu tiendra sa place au sein de la défense à trois et ce, malgré une douleur toujours présente aux côtes. Dans le XI exposé par le quotidien sportif Il sera accompagné par Danilo et Sergio Ramos. Gianluigi Donnarumma gardera bien évidemment la cage. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les couloirs. L’entrejeu sera constitué de Fabian Ruiz, Vitinha et Marco Verratti. Enfin, Kylian Mbappé et Lionel Messi formeront le duo offensif. Une composition d’équipe attendue et corroborée dans la foulée par RMC.

Pas de surprise donc. Il sera néanmoins intéressant de surveiller l’état physique de Marquinhos et d‘Achraf Hakimi. Le premier jouera avec une douleur liée à une déchirure intercostale, le second n’a plus disputé un match officiel depuis l’aller au Parc des Princes face à ce même Bayern Munich le 14 février dernier.