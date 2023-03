Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 mars 2023. Les Rouge & Bleu peuvent compter sur trois leaders dans le vestiaire, le point sur les états de forme de Marquinhos et Nordi Mukiele, les raisons de croire à un exploit à Munich.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les leaders influents et écoutés dans le vestiaire du PSG. Si par le passée, les Rouge & Bleu manquaient de meneurs, cette saison ils peuvent compter sur trois joueurs en particulier : Sergio Ramos, Danilo Pereira et Kylian Mbappé. Concernant l’ancien du Real Madrid, il a clairement été recruté pour apporter son expérience. Mais après une première saison marquée par les blessures, l’Espagnol ne se sentait pas de tenir ce rôle de guide, surtout quelques semaines après son arrivée dans son nouveau club. Mais le fait d’enchaîner les rencontres est perçu comme une libération pour le défenseur de 36 ans, qui se sent plus légitime désormais. « Sur le terrain, même avec Marquinhos auprès de lui, Ramos ne se prive pas de donner de la voix, replacer, hausser le ton contre un partenaire, en soutenir un autre après un geste raté. » Selon lui, cette mission n’est pas seulement réservée au capitaine. « Par son professionnalisme (il reste très longtemps au Camp des Loges), il impulse, grâce à son charisme, de manière incontestable une dynamique en interne, notamment aux yeux des plus jeunes », précise L’E. Depuis le début de saison, Sergio Ramos ne s’est jamais caché et est intervenu dans tous les épisodes chauds à l’image du « penalty-gate » entre Kylian Mbappé et Neymar Jr en août dernier. « L’Andalou répète par ailleurs souvent à ses partenaires qu’au Real Madrid les joueurs n’étaient pas tous amis, mais que tout le monde mettait ça de côté sur le terrain pour tirer dans le même sens. » Un leadership très apprécié en interne.

De son côté, Danilo Pereira a également une influence importante dans ce PSG actuel. Premièrement, le Portugais a acquis une légitimé en se comportant de la même manière avec les stars qu’avec les autres joueurs. L’ancien du FC Porto « est à la fois capable de recadrer vertement un Neymar après un contre-effort inexistant que de guider un jeune en quête de repères », note L’E. Dans une période de février compliquée pour les Rouge & Bleu, le joueur de 31 ans a rassuré certaines individualités en perte de confiance à l’image de Vitinha. « Après Monaco, il n’a pas été une des voix les plus entendues mais là encore, en dialoguant de manière individuelle avec certains joueurs marqués par les tensions, il est parvenu à apaiser les choses. »

Enfin, Kylian Mbappé a passé un nouveau cap dans son leadership depuis le retour de sa blessure, aussi bien en interne (son comportement) comme en externe (son discours et sa communication). Le champion du Monde affiche un comportement plus collectif, agitateur et rassembleur. « La différence est assez nette avec le début de saison, où, en raison d’un certain spleen (sentiment de promesses non tenues), il était plus en retrait et se laissait un peu porter par les événements, avec la Coupe du monde en tête. Puis, début 2023, il a dû digérer la déception du Mondial. » Sentant que la saison du PSG était en train de basculer du mauvais côté, l’international français a pris les choses en main en affichant une grande confiance et détermination avant le retour de la Ligue des champions. Dans une moindre mesure, le club parisien peut aussi s’appuyer sur Marco Verratti et Presnel Kimpembe. Concernant le Titi, les dirigeants « ont apprécié de le voir jouer un rôle moteur et positif, notamment pour les plus jeunes. » De son côté, Marco Verratti est une voix écoutée dans le vestiaire même s’il n’est pas un homme qui recadre ses partenaires. « Sa légitimité sportive lui permet de porter des messages forts. Ces dernières semaines, lui aussi a insisté sur la notion d’exigence. Ne goûtant guère l’attitude de certains jeunes, pas nécessairement issus du centre. »

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Marquinhos et Nordi Mukiele avant le 8e de finale retour de Ligue des champions. Victime d’une déchirure intercostale face au FC Nantes, le capitaine du PSG devrait être disponible face au FC Bayern mais il ne sera pas à 100%. Ces dernières heures, le Brésilien ressentait encore une douleur au niveau des côtes, ce qui pourrait l’handicaper dans ses sprints. « Conscient de l’influence du capitaine et face aux absences dans ce secteur (Kimpembe), le staff parisien fera tout pour que le Brésilien puisse débuter. Et dans de bonnes conditions. » De son côté, le joueur a décidé de serrer les dents pour être disponible dès le coup d’envoi. À ce jour, il existe un seul doute sur l’identité d’un joueur dans le 3-5-2 de Christophe Galtier. Qui débutera entre Achraf Hakimi et Nordi Mukiele ? Préservé ce week-end, le Marocain n’a plus disputé un match depuis la rencontre aller face aux Bavarois le 14 février dernier. « Au-delà de son déficit athlétique, le Marocain, mis en examen pour viol vendredi, est-il en état émotionnel de disputer ce type de rendez-vous ? » Concernant Nordi Mukiele, il ressent une douleur gênante au tendon d’Achille depuis son choc avec le Nantais, Jaouen Hadjam. « À noter que le jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu a joué face à Nantes avec des douleurs à un mollet », conclut L’E.

🛑 | Un doute existe entre Mukiele et Hakimi pour savoir qui débutera contre le Bayern Munich ⏳



Le Français ressent une douleur « gênante » au tendon d’Achille 🤕



📲 L’Equipe pic.twitter.com/ftuOQpj7VQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2023

De son côté, Le Parisien met en avant les points positifs qui peuvent permettre au PSG de croire à un exploit face au Bayern Munich. Même si tout n’est pas parfait, le club de la capitale a changé de dynamique depuis la défaite du match aller avec trois victoires d’affilée en Ligue 1. Mais ce mercredi, « même sans Neymar et Presnel Kimpembe, même avec des doutes suscités par son gardien ou une défense parfois débordée, il pourra compter sur un climat nouveau pour viser les quarts de finale de la Ligue des champions. » Avec 5 buts, 2 passes décisives et un record dans l’histoire du club, Kylian Mbappé est le premier motif d’espoir pour le PSG. Le numéro 7 est devenu injouable pour les adversaires sur le terrain et affiche un discours de patron. « À chaque sortie médiatique, il ne cesse de recontextualiser sa forme olympique dans l’exploit attendu en Bavière. Il poursuit dans le répertoire de leader qu’il est devenu et que le capitaine, Marquinhos, ne remplit pas toujours avec conviction. » Les dernières semaines ont permis de construire un mental différent, une volonté de s’en sortir dans la difficulté.

Un autre point pourra aider le PSG à réaliser l’exploit face au Bayern Munich : la forme actuelle de Lionel Messi. Lors des trois derniers matches, le club parisien a retrouvé sa forme offensive avec 11 buts marqués. Depuis la blessure de Neymar le 19 février, La Pulga « semble prendre davantage de responsabilité dans le jeu, reculant d’un cran si nécessaire, bondissant dans la finition comme au Vélodrome ou au Parc des Princes ce samedi. Ce rôle de 10 et demi lui convient à merveille, complété par les déplacements et les appels tranchants de Mbappé. » Enfin, les Rouge & Bleu pourront aussi compter sur un milieu de terrain qui monte en puissance. Suspendu face au FC Nantes, Marco Verratti fera son retour et sera important pour ressortir les ballons sous pression. Et l’Italien peut s’appuyer en ce moment sur Fabian Ruiz et Vitinha. « Les deux recrues paraissent arriver à maturité au bon moment, accompagnant enfin les actions. » Le Portugais semble être le grand gagnant du retour en 3-5-2. « En privé, le milieu confie qu’il se sent beaucoup mieux dans ce système que dans le 4-4-2 en losange. Le retour de la défense à trois le libère dans son activité, lui qui possède un volume intéressant », rapporte LP.

Le quotidien francilien rapporte également que les grèves prévues en France ces prochaines heures ont modifié l’organisation de l’avant-match des Parisiens. Habitué à faire sa mise en place au Camp des Loges avant de s’envoler, le club de la capitale doit cette fois-ci prendre la direction de Munich 48 heures avant le huitième de finale retour de Ligue des champions. En effet, les hommes de Christophe Galtier s’envoleront vers l’Allemagne dès ce lundi. « Une grande première cette saison pour ce PSG qui, en cette semaine de grève, souhaite éviter la moindre complication. » Depuis le début de saison, le duo Galtier-Campos n’a jamais privilégié un séjour long chez un adversaire européen. « Au contraire. À l’inverse de certains de ses prédécesseurs, le nouveau coach parisien préférait même diriger son ultime séance d’entraînement au Camp des Loges la veille des rendez-vous européens, privilégiant la mise en place tactique à l’abri des regards indiscrets plutôt que la prise de repères sur la pelouse du match », détaille Le Parisien. Après une journée de repos dimanche, les Rouge & Bleu se retrouveront au Camp des Loges ce lundi pour un entraînement à 14h30 puis ils prendront la direction de Munich dans la foulée.

Le quotidien francilien donne également des nouvelles rassurantes concernant Marquinhos et Nordi Mukiele. Les deux Parisiens devraient être aptes pour le match face au Bayern Munich. « Dans une semaine où les valeurs de courage et de combat s’affichent comme des vertus indissociables de l’exploit, les Parisiens seraient d’ores et déjà prêts serrer les dents pour renverser la vapeur en Bavière. »